رويترز: بريطانيا تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم

قالت وكالة رويترز نقلا عن متحدث باسم الخارجية البريطانية، إن لندن ترفض الاتهام الروسي بتورط أجهزة المخابرات البريطانية في الهجوم على جسر القرم فجر أمس.

ونقلت الوكالة عن بيان المتحدث باسم الخارجية البريطانية: "هذه تكهنات لا أساس لها من جانب روسيا، ولن نكرمها بمزيد من التعليق".

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يذكر أن جسر القرم تعرض لهجوم بزوارق مسيرة فجر الاثنين 17 يوليو، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن نظام كييف بالذات يقف خلف الهجوم على جسر القرم.

وقالت زاخاروفا: "تم اتخاذ القرار بتنفيذ الهجوم من قبل المسؤولين وكبار العسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأمس أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن هناك أمورا كثيرة تدل على "تورط الاستخبارات الغربية، وخاصة البريطانية"، في الهجوم على جسر القرم.

ويوم أمس كذلك نقلت وكالة RBC-Ukraine، عن مصدر أمني أوكراني، أن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.

المصدر: نوفوستي