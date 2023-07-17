"مقبرة تحمل اسم زيلينسكي".. مستشار رئاسي أوكراني سابق يحذر من سياسات نظام كييف

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن فلاديمير زيلينسكي، أوصل الشعب الأوكراني إلى مرحلة حرجة من الجوع والفقر.

وأضاف سوسكين عبر "يوتيوب" ساخرا: "نعم، استمروا في القتال، واقتلوا المزيد من الناس، لم يعد هنالك مكان لوضع صليب أو حفر قبر جديد، وسرعان ما ستصبح البلاد بأكملها مقبرة تحمل اسم زيلينسكي".

وأشار إلى أن زيلينسكي أوصل أوكرانيا إلى مرحلة حرجة لم يعد الأوكرانيون البسطاء خلالها قادرين على العيش ضمن أبسط مقومات الحياة، مشددا على أن الكثيرين لا يمتلكون حتى ثمن رغيف الخبز والماء، فيما تستمر أسعار المواد الغذائية بالارتفاع.

وتابع: "لماذا تصمتون؟، يتم إلقاء أوكرانيا في سلة القمامة، وتصدر الأوامر لنا لنموت في جبهات القتال، صدقا ألم تدركوا أي شيء من هذا".

وخلص إلى أن أفضل خيار أمام السلطة الأوكرانية في المرحلة الحالية، هو إلغاء الأحكام العرفية، وإجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي