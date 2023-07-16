"سيخسر فرصة الهرب".. مستشار رئاسي أوكراني سابق يوجه تحذيرا خطيرا لزيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن فلاديمير زيلينسكي، فشل في توفير إنتاج عسكري خاص بأوكرانيا، يعمل على تلبية احتياجات قوات كييف في ساحة المعركة.

وأضاف سوسكين، عبر "يوتيوب"، أن زيلينسكي فشل في نواح عدة في تنظيم مصانع مخصصة لإنتاج المسيرات في أوكرانيا، في حين نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تنظيم ورفع عمل وإنتاج المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وتابع: " لا يمكن للممثلين والهواة قيادة البلاد، فهم لا يفقهون شيئا في القيادة، وزيلينسكي الآن يلعب أحد أدواره السينمائية، ومن الطبيعي أن يصطدم بالكثير من الإخفاقات، ففي الوقت الذي تنتج فيه روسيا عشرات آلاف المسيرات، لا تستطيع أوكرانيا فعل ذلك كونها لا تمتلك مصانع مخصصة لذلك".

ولفت إلى أن عدم كفاءة زيلينسكي لم تسفر عن إخفاق نظام كييف في توفير الإنتاج العسكري اللازم لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية وحسب، بل وأوصل البلاد إلى مرحلة خطيرة من المشاكل المالية والاقتصادية.

وخلص إلى أنه يتوجب على زيلينسكي الإعلان عن انتخابات مبكرة في البلاد كحد أقصى حتى الخريف المقبل، مشيرا إلى أنه في حال رفض التخلي عن السلطة طواعية، فإنه سيخسر فرصة الهروب من البلاد إذا لزم الأمر.

المصدر: نوفوستي