مصدر في قطاع التأمين: رفض تأمين السفن المتجهة إلى أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب

قال مصدر في قطاع التأمين لوكالة "تاس" إن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب قد يكون سببا في رفض شركات التأمين التعامل مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية.

وتابع المصدر: "لقد انهارت صفقة الحبوب، والآن قد يتم رفض تأمين السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية، بعد أن انسحبت روسيا من مبادرة البحر الأسود. ربما تستمر بعض الشركات في تأمين السفن من أجل الحصول على أقصى فائدة، إلا أن ذلك يبدو غير مرجح بسبب عدم وجود ضمانات أمنية".

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وخلال الفترة التي كانت فيها صفقة الحبوب سارية المفعول، كان لا بد من تأمين السفن التجارية التي تقوم برحلات إلى الموانئ البحرية في أوكرانيا ضد المخاطر التي قد تنشأ بسبب الصراع في أوكرانيا.

من جانبها كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت اليوم الاثنين عن إبلاغ موسكو لتركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة رسميا باعتراضها على تمديد اتفاق الحبوب. وبحسبها، سيتم نشر بيان من البعثة الدبلوماسية، مع شرح مفصل للموقف الروسي في المستقبل القريب.

وكانت روسيا قد طالبت مرارا وتكرارا بالالتزام بالجزء الروسي من الصفقة، والمتمثل في إزالة العوائق أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ويتضمن السماح بدخول السفن إلى الموانئ وتأمين السفن، وتوفير المعدات والتكنولوجيا الزراعية لروسيا، وإعادة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت. وهو الجزء الذي لم يتم الوفاء به، ومن ثم تم إيقاف الصفقة اليوم.

المصدر: تاس