بوتين يوجه رسالة إلى مقاتلي سيبيريا في العملية العسكرية الخاصة

نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحياته للجنود من منطقة إيركوتسك المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بحاكم المنطقة إيغور كوبزيف، الذي سلمه صورة للمقاتلين وعلق عليها: "أهم ما في الأمر هو العبارة التي كتبها المقاتلون على الصورة: لن نخذلكم! وهم بالتأكيد لن يخذلوكم، فرجال سيبيريا أهل للثقة".

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ووافق بوتين على كلام حاكم المنطقة: "ليس هناك شك في ذلك"، فأضاف حاكم إيركوتسك أن أهل سيبيريا دائما ما تميزوا بالمثابرة والشجاعة والبسالة، وتابع: "هم رجال أقوياء".

وطلب الرئيس نقل تحياته إليهم، فيما نقل كوبزيف إلى بوتين عبارات الامتنان والدعم من الجيش وتحدث عن الأعمال البطولية للمقاتلين من إيركوتسك قائلا: "لدينا 192 من سكان إيركوتسك حصلوا على جوائز وأوسمة وميداليات حكومية. من بين هؤلاء، وأصغرهم سنا، بطل روسيا الجندي إدوارد دياكونوف الذي توفي في ماريوبول، مارس الماضي، وقد قام بتغطية قنبلة يدوية بجسده، كي ينقذ زملاءه في الكتيبة".

وطالب بوتين حاكم المنطقة بالاهتمام بقضايا تقديم المساعدة للجنود وعائلاتهم.

المصدر: نوفوستي