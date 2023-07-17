مجلس الدوما سيعلن عدم جواز استخدام ممر الحبوب للتغطية على الهجمات الإرهابية

أشار رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين إلى أن استئناف صفقة الحبوب لا يمكن تحقيقه إلا في حالة الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا وعدم استخدام ممر الحبوب لشن هجمات إرهابية.

إقرأ المزيد

وتابع فولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" أن مجلس الدوما سيطالب برلمانات الدول الأخرى بعدم استخدام ممر الحبوب الإنساني للتغطية على الهجمات الإرهابية، حيث كتب: "سنطالب برلمانات الدول الأخرى بأن استخدام صفقة الحبوب في الهجمات الإرهابية غير مسموح به. وسنشير إلى أن زيلينسكي ورعاة نظام كييف مسؤولون عن مقتل المدنيين. ونحن ندعم إنهاء صفقة الحبوب في ظل هذه الشروط. وتجديد الصفقة ممكن فقط إذا كانت الالتزامات تجاه روسيا ستنفذ جميعا، وفي حال عدم استخدام ممر الحبوب لشن هجمات إرهابية".

المصدر: تاس