إغلاق المطار الرئيسي في صقلية بعد اندلاع حريق (صور + فيديو)

أعلن مطار كاتانيا الرئيسي في صقلية أنه سيبقى مغلقا حتى ظهر الأربعاء بتوقيت غرينتش عقب حريق اندلع ليل الأحد الاثنين وسيطر عليه عناصر الإطفاء.

وأشار المطار على حسابه عبر "تويتر" إلى أن "عمليات الطيران ستعلق حتى الأربعاء 19 يوليو الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12,00 ت غ)".

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن الحريق اندلع قبيل منتصف الليل ولم تتم السيطرة عليه حتى الفجر، من دون أن يوقع إصابات.

#Catania, concluso alle ore 5:40 di stamattina l'intervento di 4 squadre dei #vigilidelfuoco per l'#incendio di alcuni locali al piano terra del terminal A dell'aeroporto Vincenzo Bellini. Scalo aereo interdetto al traffico passeggeri [#17luglio 8:00] pic.twitter.com/tGf9EMi7on — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 17, 2023

وأجلى عناصر الأمن في المطار جميع الركاب الذين كانوا متواجدين فيه فيما اجتاح الدخان الكثيف جزءا كبيرا من المطار الدولي.

وستسمح مهلة اليومين، قبل إعادة فتح المطار، بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق وبتهوية المبنى الذي تنتشر فيه رائحة الدخان، بحسب وسائل الإعلام.

المصدر: "رويترز" + RT