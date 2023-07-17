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إغلاق المطار الرئيسي في صقلية بعد اندلاع حريق (صور + فيديو)

أخبار العالم

إغلاق المطار الرئيسي في صقلية بعد اندلاع حريق (صور + فيديو)
تويتر
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أعلن مطار كاتانيا الرئيسي في صقلية أنه سيبقى مغلقا حتى ظهر الأربعاء بتوقيت غرينتش عقب حريق اندلع ليل الأحد الاثنين وسيطر عليه عناصر الإطفاء.

وأشار المطار على حسابه عبر "تويتر" إلى أن "عمليات الطيران ستعلق حتى الأربعاء 19 يوليو الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12,00 ت غ)".

 ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن الحريق اندلع قبيل منتصف الليل ولم تتم السيطرة عليه حتى الفجر، من دون أن يوقع إصابات.

وأجلى عناصر الأمن في المطار جميع الركاب الذين كانوا متواجدين فيه فيما اجتاح الدخان الكثيف جزءا كبيرا من المطار الدولي.

وستسمح مهلة اليومين، قبل إعادة فتح المطار، بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق وبتهوية المبنى الذي تنتشر فيه رائحة الدخان، بحسب وسائل الإعلام.

إغلاق المطار الرئيسي في صقلية بعد اندلاع حريق (صور + فيديو)
إغلاق المطار الرئيسي في صقلية بعد اندلاع حريق (صور + فيديو)
إغلاق المطار الرئيسي في صقلية بعد اندلاع حريق (صور + فيديو)

المصدر: "رويترز" + RT

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