وكالة: نائب رئيس إدارة تايوان يزور باراغواي وقد يعرج بطريقه إلى الولايات المتحدة

يشارك لاي تشينغده نائب رئيس إدارة تايوان وممثل الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، في حفل تنصيب رئيس باراغواي المنتخب سانتياغو بينيا في أغسطس المقبل.

أفادت بذلك وكالة أنباء المركزية التايوانية، وذكرت أن هذا المسؤول الرفيع المستوى قد يتوقف خلال رحلته هذه، في الولايات المتحدة.

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وقالت الوكالة: "سيتولى سانتياغو بينيا، الذي تم انتخابه رئيسا لجمهورية باراغواي، منصبه رسميا في 15 أغسطس. في السابق، انتشرت معلومات غير رسمية تفيد بأن لاي تشينغدي سيتوجه في زيارة خارجية [إلى باراغواي] وقد يتوقف في الولايات المتحدة خلال ذلك".

ويشار إلى أن سانتياغو بينيا كان قد زار جزيرة تايوان في الفترة من 11 إلى 15 يوليو. وخلال ذلك، التقى برئيسة إدارة الجزيرة تساي إنغ ون. وأكد سانتياغو بينيا على أن إدارته ستواصل تطوير العلاقات بين باراغواي وتايوان.

في 26 يونيو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن لاي تشينغده قد يتوقف في الولايات المتحدة، وهو في طريقه إلى باراغواي. ونوهت بأن هذا المخطط شائع عندما يسافر ممثلو إدارة تايوان إلى الولايات المتحدة، لأن واشنطن لا تعترف رسميا باستقلال تايوان.

ويعتبر لاي تشينغده، أحد المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس إدارة تايوان في انتخابات يناير المقبلة، وكان يحتل الصدارة في آخر استطلاعات الرأي العام.

المصدر: تاس