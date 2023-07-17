زلزال بقوة 6.5 درجة يهز الأرجنتين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة الأرجنتين اليوم الاثنين، حسبما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

ووفقا لـ"الأوروبي المتوسطي"، فإن مركز الزلزال يقع على عمق 161 كم وعلى بعد 44 كيلومترا شمال مدينة لاس لاغاس التي يبلغ عدد سكانها نحو 4 آلاف نسمة.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

🔎 Regional instrumental seismicity in Neuquen, Argentina. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/z2ConbcsQY — EMSC (@LastQuake) July 17, 2023

المصدر: وكالات