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زلزال بقوة 6.5 درجة يهز الأرجنتين

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زلزال بقوة 6.5 درجة يهز الأرجنتين
Gettyimages.ru
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة الأرجنتين اليوم الاثنين، حسبما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

ووفقا لـ"الأوروبي المتوسطي"، فإن مركز الزلزال يقع على عمق 161 كم وعلى بعد 44 كيلومترا شمال مدينة لاس لاغاس التي يبلغ عدد سكانها نحو 4 آلاف نسمة.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: وكالات

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