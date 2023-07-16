في يوم واحد.. النيران تلتهم مساحة تعادل نحو 6500 ملعب كرة قدم في جزيرة لا بالما الإسبانية (فيديو)

أجلت السلطات في جزيرة لا بالما الكنارية الإسبانية أكثر من 4250 شخصا مع استمرار انتشار حرائق الغابات التي بدأت يوم السبت.

واجتاح الحريق الذي اقترب من بلدة بونتاجوردا في شمال غرب الجزيرة ما يقرب من 4700 هكتار، حسبما ذكرت محطة التلفزيون الحكومية "آر تي في إي" اليوم الأحد، كما التهمت النيران ما لا يقل عن 11 منزلا بالكامل وفقا للسلطات.

وجاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من بونتاجوردا وبلدة تيخارافي المجاورة.

وكافح نحو 300 من رجال الإطفاء تدعمهم 11 طائرة ومروحية للسيطرة على الحريق الذي طال مساحة تعادل نحو 6500 ملعب كرة قدم في يوم واحد.

وجلب اليوم الأحد تغيرا مواتيا في الظروف الجوية مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة التي يمكن أن تساعد في عملية مكافحة الحرائق.

المصدر: د ب أ