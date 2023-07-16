أمريكا.. مسافرة تتولى قيادة طائرة صغيرة وتهبط بها اضطراريا بعد تعرض الطيار لحالة صحية طارئة (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسافرة على متن طائرة صغيرة تولت القيادة ونفذت هبوطا اضطراريا في جزيرة ماساتشوستس، يوم السبت، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.

وحدث الهبوط الاضطراري بعد ظهر يوم السبت بالقرب من مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس، علما أن الطائرة "بايبر ميريديان" 2006 قد غادرت من مقاطعة ويستتشستر بنيويورك في وقت سابق بعد ظهر السبت.

وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الطيار وهو رجل يبلغ من العمر 79 عاما تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة.

وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف.

ولم تذكر السلطات اسم الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، وقالت إنه تم نقلهما إلى المستشفى.

ونقل الطيار جوا إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة تهدد حياته، وقالت الشرطة إن الراكبة لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلي، مشيرة إلى أنهما من سكان ولاية كونيتيكت.

وأفادت شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالي بأنه يتم التحقيق في الحادث، موضحين أن الطائرة نقلت إلى مكان آمن في المطار وتم تنظيف الموقع.

جدير بالذكر أن الحادث وقع بعد نحو 24 عاما وفي التاريخ ذاته الذي لقي فيه جون إف كينيدي جونيور وزوجته كارولين بيسيت وشقيقتها لورين بيسيت، حتفهم على متن طائرة بايبر قبالة مارثا فينيارد.

المصدر: أ ب