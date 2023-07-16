كوسوفو تعلن استلامها مسيرات "بيرقدار" الجوية التركية

قال ألبين كورتي رئيس وزراء كوسوفو، إن قوات هذه الجمهورية المعلنة من جانب واحد، دعمت ترسانتها بطائرات هجومية تركية من طراز Bayraktar TB2.

وأضاف: "لقد قمنا بتجديد ترسانة جيشنا بطائرات بدون طيار Bayraktar TB2، والتي اشتريناها كحكومة من تركيا. خلال فترة عامين من الحكم، قمنا بزيادة حجم الجيش بأكثر من 80٪، وميزانية الجيش بأكثر من 100٪".

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واعتبر رئيس الوزراء أن كوسوفو أصبحت بعد ذلك، أكثر أمانا.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد قال في وقت سابق، إنه يعتبر توريد الأسلحة التركية إلى بريشتينا غير مقبول، وشدد على ضرورة وقف التعاون في هذا المجال مع تركيا.

وأشار الرئيس الصربي، إلى أن بلغراد رفضت شراء طائرات تركية من طراز بيرقدار لأن أنقرة قامت بتسليمها لحكومة كوسوفو.

وشدد على أن التعاون مع تركيا في هذا المجال بات أمرا مستحيلا، لأنها قامت بتوريد هذه الأسلحة لدولة غير شرعية، وذلك بمخالفة لقرار [مجلس الأمن الدولي] رقم 1244 والقرارات الأخرى".

المصدر: تاس