 
مباشر

صحيفة: زيلينسكي أعاق الغرب وقدم "مساعدة غير متوقعة" لروسيا

أخبار العالم

صحيفة: زيلينسكي أعاق الغرب وقدم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voze

كتب الصحفي دانييل ويليامز في مقالة لموقع "آسيا تايمز"، أن فلاديمير زيلينسكي أعاق الغرب ومنعه من تنفيذ خطة تجاه روسيا في قمة الناتو في فيلنيوس.

وقالت المقالة: "أحبط زيلينسكي سيناريو للناتو كان يهدف لإظهار وجود تعاضد حازم بين الغرب وسلطات كييف ضد روسيا".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع البريطاني يحذر زيلينسكي: الغرب ليس متجر
وزير الدفاع البريطاني يحذر زيلينسكي: الغرب ليس متجر "أمازون أسلحة" لأوكرانيا

وأشارت المقالة إلى أن قادة دول الحلف العسكري، تفاجأوا جدا بشكاوى زيلينسكي التي أظهرت وجود الانقسام في الناتو.

وأضافت المقالة: "كما أنشأ الناتو مجموعة تسمى مجلس الناتو أوكرانيا لتنسيق التعاون. لكن قلة من الناس صدقوا المسرحية حول الوحدة في الحلف، لأن الحديث عنها كان فارغا.

في الختام، خلص ويليامز إلى أنه بعد مغادرة زيلينسكي لمدينة فيلنيوس، تعرض للانتقاد من جانب العديد من المسؤولين في دول الحلف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا