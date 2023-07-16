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تايوان.. إصابة نحو 30 شخصا بانفجار في مهرجان شعبي (فيديو)

أخبار العالم

تايوان.. إصابة نحو 30 شخصا بانفجار في مهرجان شعبي (فيديو)
Taiwan News
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أصيب 28 شخصا نقل 7 منهم إلى المستشفى، جراء انفجار وقع في مهرجان شعبي تقليدي أقيم في مدينة تشياي بجنوب غرب تايوان، حسبما ذكرت وكالة الانباء المركزية التايوانية اليوم الأحد.

وحسب الوكالة، فإن الانفجار وقع الليلة الماضية خلال المهرجان الذي حضره أكثر من 20 ألف شخص.

وأصيب جراء الحادث ما مجموعه 28 شخصا، ونقل سبعة منهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لجروح من شظايا زجاج أو حروق، فيما أصيب شخص واحد بجروح خطيرة وتم وضعه في وحدة العناية المركزة.

ولا تزال السلطات تحقق في سبب الانفجار، حيث أشار كثيرون إلى أنه وقع بأحد المولدات المحمولة التي تعمل بالوقود، فيما لا تستبعد أيضا فرضية أن يرجع إلى ألعاب نارية أو عطل في شبكة الكهرباء.

المصدر: وكالات

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