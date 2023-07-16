تايوان.. إصابة نحو 30 شخصا بانفجار في مهرجان شعبي (فيديو)

أصيب 28 شخصا نقل 7 منهم إلى المستشفى، جراء انفجار وقع في مهرجان شعبي تقليدي أقيم في مدينة تشياي بجنوب غرب تايوان، حسبما ذكرت وكالة الانباء المركزية التايوانية اليوم الأحد.

وحسب الوكالة، فإن الانفجار وقع الليلة الماضية خلال المهرجان الذي حضره أكثر من 20 ألف شخص.

وأصيب جراء الحادث ما مجموعه 28 شخصا، ونقل سبعة منهم إلى المستشفى بعد تعرضهم لجروح من شظايا زجاج أو حروق، فيما أصيب شخص واحد بجروح خطيرة وتم وضعه في وحدة العناية المركزة.

An explosion took place in Chiayi City of China's Taiwan region on July 15th, amid the local celebration of a temple fair. According to local media report, 17 people were injured, no critical case has been reported so far. The blast is likely to be caused by the malfunction of… pic.twitter.com/SKk2RVGrYX — Frontline (@Frontlinestory) July 16, 2023

ولا تزال السلطات تحقق في سبب الانفجار، حيث أشار كثيرون إلى أنه وقع بأحد المولدات المحمولة التي تعمل بالوقود، فيما لا تستبعد أيضا فرضية أن يرجع إلى ألعاب نارية أو عطل في شبكة الكهرباء.

المصدر: وكالات