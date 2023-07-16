برلمانيون بريطانيون ينتقدون نظام المشتريات العسكرية في بلادهم

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بأن برلمانيين بريطانيين انتقدوا نظام المشتريات العسكرية في البلاد، ووصفوه "بالعاطل تماما" ويعرض الجيش لخطر الانجرار إلى نزاع مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير للجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني يتضمن 60 صفحة، أنه يجب على وزارة الدفاع فرض الانضباط والتنظيم إذا كانت تريد الحصول على مزيد من التمويل من وزارة الخزانة لتعزيز القدرة العسكرية البريطانية.

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وقالت المقالة: "لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، علينا أن نواجه احتمال الانجرار إلى نزاع مع روسيا . في هذه الظروف الجديدة الأكثر تعقيدا، نحتاج إلى نظام مشتريات دفاعي يمكنه توفير كل ما يلزم لقواتنا المسلحة لتتمكن من القتال والانتصار".

وقدمت مجموعة البرلمانيين توصيات تضم 22 نقطة مفصلة لإصلاح عملية الشراء في بريطانيا، وشددت على أن منظومة العمل الحالية فاشلة تماما وتعرض القوات للخطر. وتؤكد التوصيات على ضرورة توزيع الأموال بشكل فعال أكثر، على سبيل المثال لا داعي لشراء 5 سفن استطلاع من طراز E-7 Wedgetail، بل فقط 3 انطلاقا من العلاقة بين القيمة والنوعية.

ويحذر التقرير من أن بريطانيا تخاطر بالتقصير في التزامها تجاه الناتو المتعلقة بنشر فرقة قتالية مدرعة، ويقارن التقرير بين بريطانيا وفرنسا، ويشير إلى أن الأخيرة "غالبا ما تكون قادرة على إجراء عمليات الشراء بشكل أسرع وأكثر كفاءة".

المصدر: نوفوستي