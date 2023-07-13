ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن دولة في الناتو باتت تمثل عبئا "ثقيلا" على الحلف

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات البريطانية في حالة يرثى لها، ولهذا أصبحت المملكة المتحدة عبئا على "الناتو".

وقال ريتر: "بقية أعضاء الحلف يتساءلون لماذا يوجد الكثير من البريطانيين في هياكله؟ الجميع غاضبون: "عددهم في "الناتو" أكثر من عددهم في الجيش البريطاني نفسه". كثيرون ساخطون لأن القدرات العسكرية للندن لا تتوافق مع وضعها وموقعها. جيش المملكة ضعيف لدرجة أن وجود البلاد في الحلف يؤدي إلى نتائج عكسية".

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وأشار إلى أن ألمانيا واجهت أيضا مشكلة تدهور قواتها المسلحة.

وأكد أن هناك دولتين في "الناتو" تفكران حقا في هياكل قوتهما وتستثمران بشكل كبير في تنميتهما وهما الولايات المتحدة وبولندا.

وشدد على أن حلف "الناتو" في ظل هذه المعطيات غير قادر على الانتصار في أي صراع جديد.

المصدر: نوفوستي