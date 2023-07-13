 
مباشر

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن دولة في الناتو باتت تمثل عبئا "ثقيلا" على الحلف

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن دولة في الناتو باتت تمثل عبئا
Globallookpress Juergen HasenkopfimageBROKER.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voj2

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات البريطانية في حالة يرثى لها، ولهذا أصبحت المملكة المتحدة عبئا على "الناتو".

وقال ريتر: "بقية أعضاء الحلف يتساءلون لماذا يوجد الكثير من البريطانيين في هياكله؟ الجميع غاضبون: "عددهم في "الناتو" أكثر من عددهم في الجيش البريطاني نفسه". كثيرون ساخطون لأن القدرات العسكرية للندن لا تتوافق مع وضعها وموقعها. جيش المملكة ضعيف لدرجة أن وجود البلاد في الحلف يؤدي إلى نتائج عكسية".

إقرأ المزيد
"بتأهب عال لـ300 ألف جندي".. "بيلد" تكشف تفاصيل أكبر خطة عسكرية للناتو لمواجهة روسيا

وأشار إلى أن ألمانيا واجهت أيضا مشكلة تدهور قواتها المسلحة.

وأكد أن هناك دولتين في "الناتو" تفكران حقا في هياكل قوتهما وتستثمران بشكل كبير في تنميتهما وهما الولايات المتحدة وبولندا.

وشدد على أن حلف "الناتو" في ظل هذه المعطيات غير قادر على الانتصار في أي صراع جديد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)