وسائل الإعلام: بايدن يتقدم على باقي مرشحي الرئاسة في جمع التبرعات

في الربع الثاني من هذا العام، تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على جميع المرشحين الرئاسيين الآخرين من حيث جمع الأموال ضمن حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024، حسب صحيفة The Hill.

وقالت الصحيفة إن "أرقام جمع التبرعات للرئيس بايدن تفوق بأكثر من ضعفين تلك الخاصة بالرئيس السابق ترامب وأي مرشح آخر، لتوفر له ربعا ثانيا قويا".

وتمكن بايدن في الربع الثاني من الحصول على ما مجموعه 72 مليون دولار، حيث تبرع حوالي 400 ألف متبرع بأموال للرئيس الحالي، من خلال تنفيذ 670 ألف عملية تحويل أموال إلى حساب حملته.

وأشارت The Hill إلى أن ترامب جمع أكثر من 35 مليون دولار في الربع الثاني، مما جعله يتقدم على بقية المرشحين الجمهوريين.

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تلقى الحاكم الحالي لولاية فلوريدا رون ديسانتيس تبرعات بقيمة 20 مليون دولار، وهي نتيجة جيدة بالنظر إلى مرور ستة أسابيع فقط على ترشحه رسميا.

وحصل المرشح الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور على 6.3 مليون دولار من المانحين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نائب الرئيس الأمريكى السابق، مايك بنس لم يجمع سوى مبلغ ضئيل قدره 1.2 مليون دولار فقط لحملته الرئاسية، وفقا لاثنين من مساعديه، ما يثير أسئلة ملحة حول رغبة الجمهوريين لانتخابه عام 2024.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية