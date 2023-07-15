ضابط مخابرات أمريكي يحذر من رد روسي حاسم على تزويد كييف بمقاتلات "إف-16"

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن روسيا حذرت من رد مناسب على إمداد القوات الأوكرانية بمقاتلات "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية.

قال ريتر: "إذا أرسلتم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا، في كل مرة تقلع عن الأرض، ستفترض روسيا أن لديها قدرة نووية وسترد بشكل مناسب. لا تفعلوا ذلك".

أكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، أن إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا الآن غير مناسب.

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية امتلاك كييف لطائرات "إف–16" قادرة على حمل أسلحة نووية.

المصدر: نوفوستي