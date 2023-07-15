أردوغان يغرّد بصورة لدبابة مستذكرا الانقلاب الفاشل عليه قبل 7 سنوات (صورة)

استذكر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية" والتصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة قبل 7 أعوام، بتغريدة صورة مواطنين سيطروا على دبابة استخدمها انقلابيو 15 يوليو.

وترحم أردوغان في تغريدته، اليوم السبت، على الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن خلال التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل 7 أعوام، مقرا بامتنانه لهم.

15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/d6c0SikRjq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023

وقال: "أتمنى الرحمة من الله لأبطالنا الذين استشهدوا وهم يدافعون عن دولتهم وأمتهم واستقلالهم وإرادتهم في 15 يوليو".

وأعرب عن امتنانه لجميع المصابين إبان التصدي للمحاولة ولجميع المواطنين الذين تصدوا للانقلابيين.

وأضاف: "مبارك لكم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

إقرأ المزيد

هذا وتحيي تركيا في 15 يوليو من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من العام 2016.

وقد شهدت تركيا في ذلك التاريخ محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن"، وقوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

المصدر: الأناضول + RT