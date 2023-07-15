كوريا الجنوبية.. 24 قتيلا و10 مفقودين جراء الفيضانات (فيديو)

قتل 24 شخصا وفقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من كوريا الجنوبية، فيما طلب من آلاف السكان ترك منازلهم مع فيضان أحد السدود.

إقرأ المزيد

في غضون 3 أيام، شهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة فغمرتها المياه، وأشارت تقارير إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع في الساعات المقبلة.

وتلقى أكثر من 6400 من سكان مقاطعة غويسان وسط البلاد أوامر بالإخلاء في وقت مبكر السبت، بينما بدأت المياه تتدفق من سد غويسان جراء الأمطار الغزيرة لتغمر القرى المنخفضة القريبة.

ولقي عدد من الضحايا حتفهم جراء انزلاقات تربة وانهيار مبان بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن من بين المفقودين شخصين جرفتهما السيول في واد في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في توقف كل القطارات المنتظمة في البلاد، مع استمرار تشغيل قطارات "كاي تي اكس" KTX السريعة وإمكانية تعديل الجداول الزمنية، بحسب شركة السكك الحديد الوطنية.

المصدر: AFP