شركات إنتاج مسلسل كوري تعتذر بسبب مشهد مسيء للعرب

أصدرت شركات إنتاج المسلسل الكوري "ملك الأرض" اعتذارا عن التصوير المثير للجدل لشخصية عربية في حلقاته الأخيرة، وتعهدت بتصحيح تلك الأجزاء.

وقد أثار المسلسل، الذي شاركت في إنتاجه شركة npio Entertainment، BY4M Studio وSLL، غضب المشاهدين في الشرق الأوسط بعد أن صورت الحلقتان السابعة والثامنة أميرا عربيا على أنه شخص يشرب الخمر ويغازل النساء. كما تعرض المسلسل أيضا لانتقادات شديدة لاختيار ممثل هندي لأداء الشخصية.

i don't watch king the land and after seeing this whole arab prince thing, i don't think i ever want to watch this shit. i hate every piece of media when it comes to arabs/muslims representation like pls i’d rather not see any. all of them are super offensive and rude. pic.twitter.com/D0NVWYjUjX — anne. (@seoulofmischief) July 10, 2023

وقال البيان المنشور على منتدى مشاهدي المسلسل: "نود أن نعرب عن اعتذارنا العميق والصادق للتسبب في إزعاج غير ضروري لمشاهدينا دون مراعاة كاملة للثقافات الأخرى القيمة، على الرغم من أننا لم نقصد تصوير أو تشويه أي بلد أو ثقافة معينة في هذه العملية".

نتفليكس تصر على تسويق صورة نمطية عن العرب وخاصة الخليجيين



مسلسل "ملك الأرض"، King the Land، الكوري الذي يعرض على منصة “نتفليكس” يصور أميرا خليجيا ثريا يرتدي الزي الخليجي ويتحرش بالنساء في ملهى ليلي.

لا تزال منصات البث العالمية مصرة على ترويج صورة لا توجد إلا في خيالها عن العرب… pic.twitter.com/2k5iNtpcTk — عبد العزيز الخميس (@alkhames) July 11, 2023

وأضاف: "لقد أدركنا أنه كان هناك نقص في الفهم والخبرة ومراعاة الثقافات الأخرى. وسنبذل قصارى جهدنا للمضي قدما لإنشاء محتوى يمكن لأي شخص الاستمتاع به بغض النظر عن المكان الذي ينتمي إليه ونوع ثقافته".

وتعهدت شركات الإنتاج بتعديل الأجزاء المثيرة للجدل والحرص عند إنشاء المحتوى في المستقبل.

المصدر: "يونهاب"