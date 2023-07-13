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شركات إنتاج مسلسل كوري تعتذر بسبب مشهد مسيء للعرب

الثقافة والفن

شركات إنتاج مسلسل كوري تعتذر بسبب مشهد مسيء للعرب
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أصدرت شركات إنتاج المسلسل الكوري "ملك الأرض" اعتذارا عن التصوير المثير للجدل لشخصية عربية في حلقاته الأخيرة، وتعهدت بتصحيح تلك الأجزاء.

وقد أثار المسلسل، الذي شاركت في إنتاجه شركة npio Entertainment، BY4M Studio وSLL، غضب المشاهدين في الشرق الأوسط بعد أن صورت الحلقتان السابعة والثامنة أميرا عربيا على أنه شخص يشرب الخمر ويغازل النساء. كما تعرض المسلسل أيضا لانتقادات شديدة لاختيار ممثل هندي لأداء الشخصية.

وقال البيان المنشور على منتدى مشاهدي المسلسل: "نود أن نعرب عن اعتذارنا العميق والصادق للتسبب في إزعاج غير ضروري لمشاهدينا دون مراعاة كاملة للثقافات الأخرى القيمة، على الرغم من أننا لم نقصد تصوير أو تشويه أي بلد أو ثقافة معينة في هذه العملية".

وأضاف: "لقد أدركنا أنه كان هناك نقص في الفهم والخبرة ومراعاة الثقافات الأخرى. وسنبذل قصارى جهدنا للمضي قدما لإنشاء محتوى يمكن لأي شخص الاستمتاع به بغض النظر عن المكان الذي ينتمي إليه ونوع ثقافته".

وتعهدت شركات الإنتاج بتعديل الأجزاء المثيرة للجدل والحرص عند إنشاء المحتوى في المستقبل.

المصدر: "يونهاب"

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