أكد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ديفيد بتريوس، أنه من الصعب للغاية على القوات الأوكرانية مهاجمة التحصينات الروسية حيث تم إنشاء حقول ألغام كثيفة أمامهم.

وقال بتريوس: "سيتعين عليهم شق طريقهم من خلال هذه المواقف بألم شديد".

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وأشار إلى أن الروس حفروا بدقة وعززوا الخطوط الدفاعية، وزرعوا الحقول أمام المواقع بألغام مضادة للدبابات والأفراد.

وأكد أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق تقدم كبير دون السيطرة في السماء، وفي هذه الظروف لن تساعد المدرعات الغربية المتقدمة في الهجوم المضاد.

وأضاف أنه يتم القضاء على الطائرات بدون طيار، التي كانت تعلق كييف عليها آمالا كبيرة، بمساعدة وسائل الحرب الإلكترونية. كما أن المساحات أمام المواقع المحصنة مرئية وتحت مرمى النيران الروسية.

المصدر: نوفوستي