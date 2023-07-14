قوات كييف تستهدف مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون بقذائف حارقة نوعها غريب.. فيديو

أفاد ممثل إدارة التحقيقات العسكرية في لجنة التحقيق الروسية أن قوات كييف استهدفت مدينة اليوشكي في مقاطعة خيرسون بقذائف حارقة من نوع غريب.

وقال الممثل: "تعرض حي سكني في مدينة اليوشكي بمقاطعة خيرسون للاستهداف باستخدام قذائف مدفعية غير معروفة، والتي بحسب شهود عيان انفجرت في الهواء وسقطت كتل حارقة على المباني السكنية، مما أدى إلى احتراق منزلين وتضرر 4 منازل أخرى".

وأشار إلى أن المحققين يتشاورون الآن مع خبراء المتفجرات للكشف عن تفاصيل السلاح الذي أطلق المقذوفات.

وأكد أن السكان المحليين عثروا على عناصر حارقة في جميع أنحاء المدينة.

وذكر الجنود أن الخليط الموجود في القذيفة، بعد الاشتعال، يسخن لدرجة كبيرة، ويحرق أي سطح ويشعل المباني.

وبعد القصف الليلي باستخدام هذه الذخيرة، اندلع حريق في الغابات امتد لعشرات الكيلومترات حول المدينة.

المصدر: نوفوستي