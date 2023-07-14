متظاهرون يعترضون موكب نتنياهو احتجاجا على ارتفاع أعداد قتلى الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل

اعترض متظاهرون من قرية الفريديس موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي مر مصادفة بالمنطقة، احتجاجا على ارتفاع أعداد قتلى الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

مع تواصل الخلافات الإسرائيلية حول خطة التعديل القضائي، فإن الاتهامات تجاه الحكومة تتزايد بالتسبب بارتفاع عدد جرائم القتل منذ بداية العام بالتزامن مع تشكيل الحكومة اليمينية الحالية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت عن تفاقم ظاهرة العنف داخل المجتمع الإسرائيلي منذ تولي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي منصبه، موضحة أن عدد القتلى جراء الجريمة خلال الشهور الـ4 الأولى من 2023 هو الأعلى منذ عقود.

جدير بالذكر أنه في العام 2022 وقعت 104 جرائم قتل في المجتمع العربي، تم حل 24 منها فقط مقارنة بحل 24 جريمة قتل في المجتمع اليهودي من أصل 34 العام الماضي وفق موقع "واللا" العبري.

ويتهم عرب في إسرائيل بمن فيهم نواب بالكنيست الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن ملاحقة العصابات المنظمة وغض الطرف عن انتشار السلاح غير المرخص.

المصدر: RT