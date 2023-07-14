الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد جرائم القتل الجماعي خلال 6 أشهر

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في عدد جرائم القتل الجماعي المرتكبة خلال 6 أشهر من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، حيث بلغ عددها 28 جريمة، وقتل فيها ما لا يقل عن 140 شخصا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الجمعة، بأن مؤشر 2023 حطم الرقم القياسي السابق لـ27 جريمة قتل جماعي، والذي تم تسجيله في النصف الثاني من عام 2022.

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وقالت الوكالة إن "إراقة الدماء المستمرة في أنحاء الولايات المتحدة هذا العام أدت إلى أكثر نصف سنة دموية من القتل الجماعي منذ عام 2006 على الأقل".

وأشارت إلى أن عدد القتلى يرتفع كل أسبوع تقريبا.

وقالت إن قتل أربعة أشخاص أو أكثر دون احتساب المهاجم خلال 24 ساعة يعتبر في الولايات المتحدة قتلا جماعيا.

المصدر: نوفوستي