بعد فطور دسم.. زيلينسكي يفقد الأمل بالناتو ويتصل بالكرملين! (فيديو)

أصدرت قناة RT شريطا مصورا، يحاكي وضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد وعود الغرب "الفارغة" لانضمام بلاده إلى حلف "الناتو" وعلاقته مع المخدرات وروسيا.

وفي الفيديو يظهر زيلينسكي وهو يتناول رقائق الحبوب على شكل نجوم وقد رش عليها مسحوق الهيرويين وفي جانبه منديل لونه "أزرق ملكي" مثل لون علم الاتحاد الأوروبي. وخلال تناوله الحبوب يقوم بإزالة عدد من الحبوب ليقوم بتشكيل دائرة من النجوم على المنديل، لتصبح مثل علم الاتحاد الذي يحلم بالانضمام إليه، ومن ثم يضع علم أوكرانيا في وسط الدائرة ويقول: "شيء مذهل.. لم يبق لنا إلا أن نحدد التاريخ".

ومن ثم يتصل بمقر "الناتو"، ليتم الرد على اتصاله بإجابة: "من فضلك ابق على الخط الأمامي للجبهة". ومن بعدها ينقطع الاتصال، ويصبح خارج التغطية.

ويفقد زيلينسكي الأمل بالناتو ويأخذ هاتفا آخر ويقوم بالاتصال بالكرملين، ليتم إغلاق الهاتف بوجهه.

يذكر أنه خلال قمة "الناتو" الأخيرة التي عقدت قبل أيام في فيلنيوس، أصيب زيلينسكي بخيبة أمل بسبب عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ووصف الحلف بأنه "ضعيف".

المصدر: RT