بعد خيبة فيلنيوس وابتعاد عضوية الناتو.. زيلينسكي يعلن استعداد كييف لإبرام اتفاقيات ضمانات أمنية

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف "باشرت التحضيرات لإبرام اتفاقات مع الشركاء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وكتب زيلينسكي، في قناته على "تلغرام"، أنه عقد اجتماعا بهذا الخصوص "مع فريق من مسؤولي الشؤون الدولية لدينا، في الحكومة ومكتب الرئاسة".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نعمل حاليا على ترجمة كل اتفاقية عقدتها أوكرانيا مع الشركاء في فيلنيوس، إلى خطوات ملموسة إلى أن تصبح جميع تلك الاتفاقيات ذات نتائج ملموسة.. وينبغي أن تؤدي القمة الجيدة أيضا إلى ثمار جيّدة".

وتابع زيلينسكي أن كييف تستعد "لإبرام اتفاقيات مع الشركاء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الناتو".

وأردف: "نقوم بتجهيز الأرضية لقمة الناتو القادمة في واشنطن".

يشار إلى أن زعماء دول الناتو اتفقوا في وقت سابق خلال قمة فيلنيوس على تقديم حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، وتتكون من ثلاثة عناصر.

وقال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التشغيل البيني مع الناتو، وإنشاء مجلس الناتو- أوكرانيا وإلغاء شروط تنفيذ خطة عمل العضوية، والتي ستقلل من مراحل عملية الانضمام.

المصدر: نوفوستي