ماكرون يقلد مودي وساما من عصر نابليون!

أعلن الإليزيه اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضيف الشرف في احتفالات 14 يوليو، وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر.

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وقالت الرئاسة الفرنسية إن "هذا الوسام يشكل تحية لدور رئيس الوزراء في علاقة الصداقة والثقة الممتازة" بين باريس ونيودلهي.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الهندي مع الرئيس الفرنسي صباح الجمعة العرض العسكري لليوم الوطني في الشانزليزيه.

وتحتفل باريس ونيودلهي هذه السنة بالذكرى الـ25 لشراكتهما الاستراتيجية التي تطمح فرنسا إلى تعزيزها لكي تتمتع بثقل في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

من الجدير ذكره، أن أوسمة جوقة الشرق تعود إلى العام 1802، حين استحدثها نابليون بونابرت، وتضم خمس رتب من فارس إلى الصليب الأكبر.

المصدر: أ ف ب