 
مباشر

صحيفة: طرد يحمل "إصبعا مقطوعا" يصل إلى مقر إقامة ماكرون

أخبار العالم

صحيفة: طرد يحمل
Globallookpress
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vobq

نقلت صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية عن مصدر أمني قوله إنه تم إرسال إصبع مقطوع بالبريد إلى قصر الإليزيه المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إقرأ المزيد
ماكرون يمتنع عن تسمية إيران بـ
ماكرون يمتنع عن تسمية إيران بـ"عدو" الناتو

ولفت المصدر، إلى أن دائرة المراسلات بقصر الإليزيه استلمت "الطرد" في الفترة ما بين 9 و 10 يوليو، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم "الباستيل" في 14 يوليو.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، مشيرا إلى أنه "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل".

وأكد المصدر أنه "تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتور، مشيرا إلى أن هذا الأمر "أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة".

وقد رفض قصر الإليزيه، التعليق على الحادثة.

المصدر: Valeurs actuelles

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا