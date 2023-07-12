ماكرون يمتنع عن تسمية إيران بـ"عدو" الناتو

امتنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تسمية إيران بأنها "غريم" للناتو وذلك رغم اتهامات الغرب المتكررة لطهران "بتزويد روسيا بالمسيّرات وبزعزعة استقرار الوضع في العالم".

وانطلقت يوم أمس قمة دول حلف الناتو في فيلنيوس، حيث دعت خلالها إيران إلى وقف ما وصفته بـ"الدعم العسكري لروسيا"، كما عبرت عن قلقها من "الأعمال الكيدية الإيرانية على أراضي حلفاء" الحلف.

وتابع ماكرون في مؤتمر صحفي: "إن غرض الحلف ليس الإعلان أسبوعيا عن أحد ما على أنّه عدو، وإنما هدفه ممارسة الضغطوط عند الضرورة، وذلك عندما تكون مصالح الحلفاء أو أمنهم مهددا. ونريد أن نكون قادرين على المضي قدما في مسائل الانتشار النووي والاستقرار الإقليمي من أجل تحقيق نتائج ملموسة من الإيرانيين".

وجاءت تصريحات ماكرون التي بثت على حساب "الإليزيه" في شبكة "تويتر"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاتهامات العديدة ضد إيران تعني أنها أصبحت عدوا لحلف شمال الأطلسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية تزعم أن إيران تزود روسيا بطائرات بدون طيار لصالح العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا، لكن موسكو وطهران تنفيان مثل هذه الاتهامات.

كما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران زوّدت روسيا بطائرات مسيرة، لكن قبل أشهر من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي