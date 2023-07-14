إغلاق القنصلية البولندية في سمولينسك

أفاد المكتب الصحفي للحكومة الروسية، بأن الحكومة اتخذت قرارها بإغلاق الوكالة القنصلية البولندية في سمولينسك.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "يسمح الإيعاز الصادر عن الحكومة الروسية بإعادة التكافؤ بين المكاتب القنصلية لروسيا في بولندا وبولندا - في روسيا".

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وأكد المكتب الصحفي، أن هذا القرار جاء ردا على تصرفات وارسو غير الودية ضد موسكو.

ويشار إلى أنه تم افتتاح الوكالة المذكورة أعلاه، في عام 2011 "بهدف تطوير العلاقات الروسية- البولندية وتوسيع الاتصالات بين مواطني البلدين".

في نهاية أبريل، قامت الشرطة البولندية باقتحام مبنى مدرسة ملحقة بالسفارة الروسية في وارسو، وكسرت بوابتها. واضطر العاملون في المدرسة لمغادرتها بإصرار من الجانب البولندي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "مثل هذه" الخطوة الوقحة من وارسو "لن تبقى بدون رد فعلنا الصارم وبدون عواقب بالنسبة للسلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا". وشددت الوزارة، على أنه يحق لموسكو بعد هذا الحادث، قطع العلاقات الدبلوماسية لكن هذا سيؤثر بشكل أساسي على الروس الذين يعيشون ويعملون في هذه الدولة المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل السفارة الروسية في وارسو بدون حسابات مصرفية منذ نهاية فبراير من العام الماضي، حيث تم تجميدها بشكل غير قانوني من قبل السلطات البولندية بحجة "الاشتباه في استخدام الأموال لتمويل الإرهاب".

وأكد الجانب الروسي على أن هذه الإجراءات تتعارض مع القواعد القانونية، بما في ذلك اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

المصدر: نوفوستي