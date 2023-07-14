 
مباشر

اليابان ..انفجار صاروخ Epsilon-S أثناء اختباره

أخبار العالم

اليابان ..انفجار صاروخ Epsilon-S أثناء اختباره
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vok2

أفادت وكالة Jiji للأنباء نقلا عن وزارة التعليم والعلوم اليابانية، بأن انفجارا وقع أثناء اختبارات في ميدان تجارب باليابان لصاروخ Epsilon-S الذي يعمل بالوقود الصلب.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار وقع أثناء اختبارات لمحرك المرحلة الثانية من الصاروخ الصغير في موقع للاختبارات في محافظة أكيتا.

إقرأ المزيد
اليابان تنوي إطلاق مسبار لدراسة تضاريس القمر في أغسطس المقبل
اليابان تنوي إطلاق مسبار لدراسة تضاريس القمر في أغسطس المقبل

ووفقا للوكالة، وقع الحادث صباح اليوم الجمعة بعد نحو دقيقة من بدء الاختبار الذي أشرفت عليه وكالة الفضاء اليابانية (JAXA).

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات. ويتم التحقيق في أسباب الحادث وملابساته.

تم الإطلاق الأول لصاروخ Epsilon في عام 2013، والثاني - في نهاية عام 2016، وتم إطلاق الصاروخ الثالث في يناير 2018، والرابع في يناير 2019، والخامس - في نوفمبر 2021. ولكن إطلاق الصاروخ Epsilon-6 انتهى بالفشل –انقطع الاتصال معه مما دفع وكالة الفضاء اليابانية لإرسال إشارة من الأرض لتدمير الصاروخ.

وتخطط اليابان لاستخدام هذه الصواريخ الصغيرة لأغراض تجارية، بما في ذلك لنقل إلى المدار، أقمار صناعية من البلدان النامية التي ليس لديها أموال كبيرة لهذا الغرض.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)