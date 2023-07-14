 
مباشر

رئيس جنوب إفريقيا السابق قد يعود إلى السجن مجددا

أخبار العالم

رئيس جنوب إفريقيا السابق قد يعود إلى السجن مجددا
AFP
رئيس جنوب إفريقيا السابق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vojx

أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا حكما ربما يعيد رئيس البلاد السابق جاكوب زوما إلى السجن مجددا.

وأيدت المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا في جوهانسبرغ يوم الخميس، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا ضد زوما، 81 عاما، والتي أعلنت العام الماضي أن الإفراج المبكر عن زوما وخروجه من السجن لأسباب صحية غير قانونية.

وطعنت سلطات السجن في هذا الحكم، ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الطلب.

وكان زوما رئيسا للبلاد من عام 2009 إلى عام 2018، وحكم على رئيس البلاد السابق وزعيم حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" بالسجن لمدة 15 شهرا في عام 2021 بعد رفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في الفساد والمحسوبية خلال فترة وجوده في المنصب، ولكن بعد قضائه أقل من ثمانية أسابيع في السجن تم إطلاق سراحه بسبب مشاكل صحية.

وكان آرثر فريزر، رئيس إدارة السجن في ذلك الوقت وأحد المقربين من زوما، قد أمر بالإفراج عنه.

ولم يوافق مجلس الإفراج المشروط قبل ذلك على إطلاق سراح زوما.

المصدر: د ب أ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)