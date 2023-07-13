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مباحثات روسية مصرية في موسكو بشأن صفقة الحبوب والتعاون لحل أزمات الشرق الأوسط وإفريقيا

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مباحثات روسية مصرية في موسكو بشأن صفقة الحبوب والتعاون لحل أزمات الشرق الأوسط وإفريقيا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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بحث نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي فيرشينين، مع السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري، الوضع بشأن صفقة الحبوب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "استقبل نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فيرشينين سفير جمهورية مصر العربية نزيه النجاري، بناء على طلبه، وتم بحث الوضع حول تنفيذ مبادرة البحر الأسود للحبوب".

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كما تم خلال المحادثة التطرق إلى قضايا الساعة المتعلقة بتعزيز التعاون الروسي المصري في حل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن موسكو ستمدد اتفاق الحبوب حين يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.

المصدر: RT

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