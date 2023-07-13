زاخاروفا: دول غربية تضغط على الأردن لمنع عودة 1000 لاجئ سوري

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دولا غربية تضغط على الأردن واللاجئين السوريين البسطاء، وتعارض مشروعا تجريبيا لإعادة أول 1000 لاجىء منهم إلى وطنهم.

وذكّرت زاخاروفا في تعليق لها نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية، بأن عودة ملايين اللاجئين والنازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة يعتبر عنصرا أساسيا في تسوية الأوضاع في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان الذي اعتمده اجتماع وزراء خارجية دول الأردن ومصر والسعودية والعراق وسوريا في الأول من مايو الماضي في العاصمة عمان عن إعداد مشروع تجريبي لعودة نحو ألف لاجئ سوري من الأردن.

وأضافت زاخاروفا: "ما الذي يعيق تنفيذ (مبادراتهم)؟ بحسب تقديرنا، هذا أولاً وقبل كل شيء بسبب الضغط الذي تتم ممارسته على الحكومة الأردنية من قبل شركائها الغربيين".

وأردفت قائلة: "بدلاً من ذلك، يقنعون عمّان بالاستمرار في ضمان بقاء اللاجئين السوريين على أراضي البلاد، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ التأثير المباشر على اللاجئين أنفسهم".

وأكدت أن مسألة عودة السوريين لا تتناسب مع خطط واشنطن التي تواصل الرهان على الإطاحة بالحكومة الشرعية السورية وتفكيك سوريا.

واختتمت زاخاروفا بأن "ورقة" اللاجئين، كما تصورها الجيوسياسيون الغربيون، سوف يتم استخدامها من أجل هذه الغايات".

المصدر: نوفوستي