بسبب "تهمتين كبيرتين".. حملة لمنع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

ذكرت مجلة"نيوزويك" أن مجموعات حقوقية توجهت إلى مسؤولي بعض الولايات الأمريكية لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح إلى الرئاسة بتهمة "محاولة العصيان واجتياح الكابيتول".

وذكرت "نيوزويك" أن مجموعتي حقوق الإنسان Free Speech For People (FSFP) وMi Familia Vota Education Fund بعثتا رسائل إلى الوزراء ومسؤولي لجنة الانتخابات في كل من كاليفورنيا وكولورادو وجورجيا وميشيغان وماساتشوستس ونيويورك وكارولينا الشمالية وأوريغون وبنسلفانيا، من أجل القيام بالتزاماتهم، ومنع ترامب من الوصول إلى انتخابات العام المقبل بزعم انتهاكه التعديل الـ14 الخاص بتصرفاته خلال هجمات 6 يناير (على الكابيتول)".

وبحسب المجلة فإن البند الثالث من التعديل الـ14، الذي تم تبنيه بعد الحرب الأهلية في البلاد 1861-1865، فإن الشخص الذي "يشارك في عصيان أو تمرد" بعد أداء اليمين الدستورية في الكونغرس، لا يحق له إعادة الترشح.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب دعوات لتجريده من حق الترشح إلى منصب عام بزعم انتهاكه البند 3 من التعديل الـ14.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، وسيبدأ السباق الرئاسي في يناير.

وقد أعلن ترامب دخوله هذا السباق في نوفمبر 2022.

المصدر: نوفوستي