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ترامب يتعهد بوقف النزاع في أوكرانيا في حال فوزه بانتخابات الرئاسة

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ترامب يتعهد بوقف النزاع في أوكرانيا في حال فوزه بانتخابات الرئاسة
AP Charlie Riedel
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه سيتمكن من وقف النزاع في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه رئيسا جديدا للبلاد.

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وقال ترامب أمام تجمع لمؤيديه في ولاية آيوا، اليوم الجمعة، إنه سيجد حلا للنزاع "قبل أن أصل إلى المكتب البيضاوي بعد الفوز في الانتخابات فورا".

وأضاف ترامب أنه لا يقف إلى أي طرف في النزاع، مؤكدا أنه "يريد فقط وضع حد لوفيات الناس".

ويذكر أن ترامب يعتبر أحد المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة بالولايات المتحدة، حيث تحدث مرارا عن قدرته على "إنهاء النزاع" في أوكرانيا بسرعة.

المصدر: نوفوستي

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