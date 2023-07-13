مودي يكشف عن حديث مع بوتين وزيلينسكي

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك فلاديمير زيلينسكي باستعداد الهند لدعم جميع الجهود "المخلصة" التي يمكن أن تساعد في إنهاء النزاع.

وأشار مودي، في حديث لصحيفة Echos، إلى أنه تحدث مؤخرا عدة مرات مع بوتين وزيلينسكي.

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وأضاف مودي: "لقد قلت لهما إن الهند مستعدة لدعم كل جهد مخلص يمكن أن يساعد في إنهاء هذا النزاع".

ويرى رئيس الوزراء الهندي أنه يجب على جميع الدول، احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى، والامتثال للقانون الدولي.

وشدد مودي على أن بلاده قلقة أيضا بشأن تأثير النزاع في أوكرانيا على العالم بأسره، ولا سيما على بلدان الجنوب العالمي.

المصدر: نوفوستي