ناريندرا مودي: الهند مستعدة بشكل كامل للمساعدة في جهود إحلال السلام في أوكرانيا

تعهّد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن، بالعمل للمساهمة في جهود إحلال السلام بأوكرانيا.

وقال مودي للصحافيين إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن: "منذ بداية أحداث الأزمة الأوكرانية، شددت الهند على حل الأزمة بالحوار والدبلوماسية.. نحن على استعداد كامل للمساهمة في أي طريقة ممكنة لإعادة السلام".

ووصل مودي مساء أمس الأربعاء إلى واشنطن، في زيارة رسمية يستهدف خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين نيودلهي وواشنطن.

كما أكد البيت الأبيض على أهمية الدور الذي تلعبه الهند في مجال حفظ الأمن، معلنا أن مفاوضات رئيس الوزراء الهندي، مع الرئيس الأمريكي، ستحدد التعاون بين البلدين للسنوات القادمة.

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المصدر: أ ف ب