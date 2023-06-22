حول الأقلية المُسلمة.. رئيس الوزراء مودي: "لا مكان للتمييز" في الهند

نفى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال مؤتمر صحافي نادر من نوعه أثناء زيارة إلى البيت الأبيض اليوم الخميس، وجود أي تمييز في بلاده ضد الأقلية المُسلمة.

وقال مودي ردا على سؤال من صحفي أمريكي: "بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية والعقيدة والديانة والنوع الجنسي، لا مكان إطلاقا للتمييز".

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يشار إلى أنه بتاريخ 20 أبريل الماضي، برأ القضاء الهندي 68 شخصا بينهم وزيرة سابقة من تهم قتل 11 مسلما قضوا خلال أعمال شغب في غوجارات عام 2002، عندما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، رئيسا لحكومة الولاية.

وأسفرت أعمال العنف في هذه الولاية الواقعة غرب الهند عن مقتل 1000 شخص على الأقل، معظمهم من المسلمين، واندلعت بعد مقتل 59 حاجا هندوسيا في حريق بقطار.

واتهم ناريندرا مودي، القومي الهندوسي الذي كان آنذاك على رأس هذه الولاية، بالتستر على العنف وتم منعه مؤقتا من دخول الولايات المتحدة، قبل أن يُبرأ في عام 2012 وينتخب رئيسا للحكومة الهندية في عام 2014.

المصدر: أ ف ب