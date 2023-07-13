واشنطن وباريس تطالبان أذربيجان بفتح ممر "لاتشين" بين أرمينيا وقره باغ

أعربت الولايات المتحدة وفرنسا الأربعاء، عن قلقهما من الإغلاق المؤقت لممر "لاتشين"، المعبر الوحيد الذي يربط أرمينيا بقره باغ، وحثتا أذربيجان على السماح مجددا بحرية التنقل.

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وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال مع رئيس أذربيجان إلهام علييف على "ضرورة ضمان حرية الحركة للمركبات التجارية، الانسانية، والخاصة عبر هذا الممر"، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وكانت باريس أبدت في وقت سابق الأربعاء موقفا مماثلا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان أذربيجان" إغلاق الممر، مشيرة الى أنه "يجب استئناف حرية التنقل عبر الممر، بموجب قرار محكمة العدل الدولية التي بتت في هذه المسألة في 22 فبراير 2023"، مطالبة أذربيجان "بالامتثال لهذا الإجراء".

وكانت أذربيجان أعلنت الثلاثاء، تعليق حركة التنقل في الممر، متهمة الصليب الأحمر الأرمني بالقيام بعمليات تهريب، لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفت هذه الاتهامات، مؤكدة عدم العثور على أي بضائع غير مسموح بها في آلياته.

من جهتها، حذرت أرمينيا المجتمع الدولي من احتمال حدوث أزمة إنسانية خطيرة في هذه المنطقة الانفصالية منذ ديسمبر، بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية الناجم عن قيود على حركة المرور في ممر "لاتشين".

ودعت وزارة الخارجية الأرمنية الثلاثاء إلى مضاعفة "الإجراءات والجهود الدولية" لإنهاء حصار قره باغ وإعادة فتح الممر، وعبرت مجددا عن مخاوفها من "التطهير الإثني" للمنطقة.

إلى ذلك، أجرى بلينكن اتصالا برئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، جدد فيه دعم بلاده لمفاوضات السلام بين باكو ويريفان وأهمية خوض الطرفين في "حوار مباشر".

المصدر: أ ف ب