فنلندا تعتذر لتركيا عن تصريحات سابقة لأحد وزرائها بشأن الأتراك

قدمت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، اعتذارا لنظيرها التركي، هاكان فيدان، عن تصريحات مسيئة للأتراك، أدلت بها وزيرة المالية الفنلندية، رييكا بورا، في وقت سابق.

وقالت فالتونين في أعقاب لقائها بفيدان على هامش قمة الناتو في فيلنيوس، يوم الأربعاء: "نقلت اعتذار حكومتنا الجديدة عن تصريحات غير ملائمة أدلت بها قبل عدة سنوات عضو في حكومتنا الجديدة".

وأضافت أن تلك التصريحات "لا تمثل قيمنا، ولن تمثلها أبدا"، مشيرة إلى أن فنلندا "تثمن كل التثمين" علاقاتها مع تركيا، سواء في الإطار الثنائي أو كحليف في الناتو.

إقرأ المزيد

ويُذكر أن زعيمة الحزب المسمى "الفنلنديون الحقيقيون" القومي، رييكا بورا، تولت منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي يترأسها بيتيري أوربو.

وبعد توليها المنصب، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاتها التي أدلت بها في عام 2008، حيث تضمنت ألفاظا مشينة بحق الأتراك.

وسبق لرييكا بورا أن اعتذرت علنيا بعد تولي المنصب، عن تصريحاتها السابقة المسيئة للمهاجرين والإسلام.

المصدر: نوفوستي