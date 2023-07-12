الكشف عن هوية مذيع "بي بي سي" المتهم بالتحرش بقاصر

كشفت زوجة أبرز صحافيي "بي بي سي"، هيو إدواردز، اليوم الأربعاء، أن المذيع البارز في الهيئة هو من يواجه منذ أيام اتهامات بالتحرش، ذاكرة أن زوجها يعاني مشكلات اكتئاب بسبب الحادثة.

وكتبت فيكي فليند، في بيان أرسلته لوكالة "بي إيه" البريطانية للأنباء "أدلي بهذا البيان نيابة عن زوجي هيو إدواردز، بعد خمسة أيام صعبة جدا بالنسبة إلى عائلتنا".

وأضافت فليند أن زوجها يعاني مشكلات اكتئاب "وما أن يصبح في وضع يسمح له بذلك، يعتزم الرد على المقالات التي نشرت" مشيرة إلى أنه بلغ بالاتهامات يوم الخميس.

وتجد هيئة "بي بي سي" البريطانية العامة نفسها في أزمة منذ نشرت صحيفة "ذي صن" الجمعة، مقالا ذكرت فيه أن مقدم برامج معروفا فيها، لم تورد اسمه، دفع أموالا لقاصر لم يعرف إن كان ذكرا أو أنثى ليرسل إليه صورا ذات طابع إباحي.

وتصدر ما كشفته "ذي صن" أخبار الصحف ووسائل الإعلام البريطانية خلال نهاية الأسبوع الماضي، فيما أجرت هيئة "بي بي سي" لقاء مع شرطة لندن يوم الاثنين بهذا الشأن.

وعلقت "بي بي سي" الأحد الماضي عمل إدواردز البالغ من العمر61 عاما، الذي يعد من أبرز صحافيي "بي بي سي"، حيث كان من أعلن للعالم عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي.

وقالت شرطة لندن مساء الأربعاء، إن أي "جرم جنائي لم يرتكب على ما يبدو في سياق هذه القضية".

وأوضحت في بيان "في سبيل التوصل إلى هذا القرار، تحدثنا إلى عدد من الأطراف، من بينهم "بي بي سي" ومقدم الشكوى وعائلته، ولن تتخذ الشرطة أي إجراء آخر".

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المصدر: "أ ف ب"