القاهرة.. بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسؤولين (صور)

أعلنت الخارجية المصرية بدء أعمال الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان بمستوى كبار المسؤولين بالقاهرة، مبينة وصول رؤساء إريتريا وتشاد وجنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا حتى الآن.

وأشار إلى ذلك الناطق باسم الخارجية المصرية، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة إريتريا، ووزير الإعلام، يماني جبري مسكل، أن الرئيس أسياس أفورقي، التقى اليوم برئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القاهرة.

RT

RT

ولفت إلى أن اللقاء كان لتبادل وجهات النظر حول حل الأزمة في السودان، حيث من المقرّر أن تعقد غدا قمة رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للسودان.

RT

وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 11 مايو الماضي، أعلن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، أن هناك تحضيرات جارية لعقد قمة تجمع زعماء دول جوار السودان، لبحث تسوية الأزمة السودانية المشتعلة منذ منتصف الشهر الماضي.

وقال قلواك، في حديث لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية: "كل دولة من دول جوار السودان لديها رؤية، وخطة وأفكار للحل في السودان، وهناك جلسة قريبا جدا تضم رؤساء تلك الدول قد تنعقد في مصر".

المصدر: RT