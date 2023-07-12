الدفاع الجوي الإيراني: نراقب تحركات كل الطائرات خارج الحدود

أكد نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تراقب تحركات كل الطائرات خارج الحدود.

وجاء التصريح خلال لقاء العميد علي رضا إلهامي، بقادة المناطق والمجموعات الدفاعية لقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، حيث اطلع على مستوى الجاهزية الدفاعية والقوة القتالية لهذه الوحدات من أجل القيام بمهامها المستقبلية.



وأوضح العميد إلهامي قائلا: "إن استخدام المعدات والصناعات المحلية في الوحدات العملياتية ومنظومة الدفاع الجوي القتالي، يقود العدو إلى ارتكاب أخطاء في استخدام مبدأ المفاجاة وإجراء الحسابات"، لافتا إلى أن "من أبرز خصائص منظومات الدفاع الجوي للجيش، هي الحفاظ على القدرات والمزايا والخصائص والميزات التقنية الجوية الفريدة، التي تكون مثمرة على صعيد الدفاع الشامل".

وأشار العميد الهامي إلى أن الدفاع الجوي يغطى بشكل دقيق أكثر من 3600 نقطة دفاعية في البلاد، مضيفا أن "جميع تحركات الطائرات خارج حدود بلادنا، تتم مراقبتها من قبل حراس سماء إيران على مدار الساعة.

وبين أن استراتيجية الدفاع الجوي للجيش هي خلق أمن مستقر وودي بين دول المنطقة، مؤكدا أن الحفاظ على أمن وسلامة الحدود الجوية أولوية.

وحذر نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش من أن الضربة الأولى للعدو ستصدر من الدفاع الجوي، مشددا على أن تقدم وتطور الدفاع الجوي للجيش قد جعل البلاد في عداد الدول المتقدمة بالعالم على صعيد النهوض بالعلوم الدفاعية في مجال التصميم وإنتاج أنظمة الطائرات المسيرة والرادارات والصواريخ.

المصدر: "فارس"