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ستولتنبرغ: تزويد أوكرانيا بالأسلحة أهم من ضمانات "الناتو" الأمنية

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ستولتنبرغ: تزويد أوكرانيا بالأسلحة أهم من ضمانات
AFP
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قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من دول "الناتو" مهمة بلا شك، لكن توريد الأسلحة إلى كييف أصبح الآن مسألة إنقاذ، وأهم من الضمانات.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال ستولتنبرغ: "الضمانات الأمنية والوثائق والنصائح والاجتماعات مهمة، لكن المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي تزويد أوكرانيا بأسلحة كافية. من المهم للغاية أن نرى في هذا الاجتماع إعلانات عن تقديم أسلحة إضافية من حلفاء الناتو".

واعتبر أن "النصر الروسي المحتمل سيكون مأساة لكييف ويجعل الناتو عرضة للخطر، فيما الخطر الأكبر هو إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب. بالنسبة لأوكرانيا، ستكون هذه مأساة، لكنها ستجعلنا أكثر عرضة للخطر".

وقال: "في هذه القمة أكدنا من جديد أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف واتخذنا قرارات لتقريب أوكرانيا من الناتو. اليوم نلتقي على قدم المساواة، وأنا أتطلع إلى اليوم الذي نلتقي فيه كحلفاء. عندما تنتهي الحرب، يجب على الحلف التأكد من وجود ترتيبات موثوقة لأمن أوكرانيا حتى لا يعيد التاريخ نفسه. لذلك أرحب بأن العديد من الحلفاء سوف يلتزمون اليوم بتقديم مساعدة أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا".

المصدر: bbc + CNN

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