"واشنطن بوست": 170 كلمة من زيلينسكي أثارت غضب الوفد الأمريكي في قمة "الناتو"

علقت صحيفة "واشنطن بوست" على انتقاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "تردد "الناتو" وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته، ووصفته بأنه "حاد وغاضب".

وقالت الصحيفة إنه في تغريدة نارية، أحبط زيلينسكي رعاة أوكرانيا داخل الحلف الذين اعتقدوا أنهم حققوا انتصارا لكييف بدفع الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى مترددة إلى الموافقة على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف "حين يجمع الحلفاء على ذلك وتتوفر شروط الانضمام".

وأضافت أن "تصريح زيلينسكي الحاد كان أحدث مقامرة له، حيث لم يتردد في انتقاد مؤيديه عندما شعر بلحظة اغتنام المزيد من الدعم لأوكرانيا".

ولفتت إلى أن "زيلينسكي بدا مستاء بشكل خاص من فكرة أن الظروف لم تكن مواتية حتى لدعوة كييف للانضمام، فما بالك للعضوية الكاملة".

وأشارت إلى أن "رسالة زيلينسكي الفظة والمكونة من 170 كلمة، فاجأت صانعي السياسة في القمة، حيث كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمل في قيادة استعراض وحدة الصف ضد روسيا وإبراز قدرته على حشد شركائه العالميين وهو عنصر أساسي في خطة إعادة انتخابه".

وأوضحت أنه "في حين أن زيلينسكي لم يذكر بايدن في التغريدة، فقد وصف الرئيس الأوكراني، الرئيس الأمريكي بأنه صانع القرار في الناتو". وكشف مسؤول للصحيفة أن "تغريدة زيلينسكي أثارت غضب أعضاء الوفد الأمريكي".

وقال مسؤول دفاعي بارز في حلف "الناتو" طلب عدم الكشف عن هويته إن تغريدة زيلينسكي تشكل "َضغطا على الحلف، وذلك يساعد في توجيه رسالة إلى جمهور زيلينسكي المحلي، ليقول أنا أقاتل حتى النهاية".

وردا على تغريدة زيلينسكي، قال أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن "المسؤولين الأوكرانيين كانوا يحاولون استفزاز أعضاء الحلف"، لاسيما بشأن الشروط المحددة التي تحتاج أوكرانيا للوفاء بها قبل الانضمام.

المصدر: "واشنطن بوست"