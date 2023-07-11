تل أبيب: اختطاف إسرائيلي بمنطقة جوندر في إثيوبيا

أفاد تقرير لدائرة شؤون الإسرائيليين المنكوبين بوزارة الخارجية بتعرض إسرائيلي للاختطاف خلال إقامته في إثيوبيا بمنطقة جوندر.

وأوضح التقرير أن دائرة شؤون المقيمين في الخارج على اتصال بأفراد عائلة المعني في إسرائيل، فيما يجري التنسيق مع الإنتربول في هذا الشأن.

وتمت الإشارة إلى أن القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا على اتصال بالسلطات الأمنية المحلية من أجل إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن وبصورة آمنة.

المصدر: RT