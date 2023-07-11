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دولة خليجية تطبع 100 ألف نسخة مترجمة من القرآن لتوزيعها في السويد

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دولة خليجية تطبع 100 ألف نسخة مترجمة من القرآن لتوزيعها في السويد
Gettyimages.ru
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كلفت السلطات الكويتية "هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم" بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف مترجمة إلى اللغة السويدية، لتوزيعها في السويد.

وأفادت وكالة أنباء الكويت "كونا" بأنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تكلف "هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم" بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد، بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعا".

ويأتي ذلك بعد أن قام السويدي المتطرف، سلوان موميكا، ذو الأصول العراقية، في وقت سابق، وتحت حماية السلطات وأمام نحو 200 شخص مسلم، بتمزيق القرآن وحرقه خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد. 

المصدر: "كونا" + RT

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