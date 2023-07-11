أوكرنيا تعلن عن تحالف من 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات "أف-16"

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، عن إنشاء "تحالف" يضم 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات "أف-16" التي تطالب كييف بتسلمها لدعم هجومها المضاد.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، على "تويتر" أن "تحالفاً لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات أف-16 قد تشكل! اليوم وقعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرة".

ويضم هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولا أوروبية، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

ويذكر أن أوكرانيا تكبدت خسائر كبيرة خلال هجومها المضاد، حيث قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إنه منذ بداية هذا الهجوم، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف فرد عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

المصدر: "أ ف ب" + RT